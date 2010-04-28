A2A Reti Elettriche e Gas

Übersicht
The Promoter is a public-private multi-utility which operates in the electricity, gas, district heating, solid waste and water sectors in the North of Italy.
The proposed project includes the Promoter’s 2010-2014 investment plan in the extension and upgrading of its gas and electricity distribution networks in Milan and Brescia.
The project will enable the Promoter to cater for demand growth and changes in load concentrations to connect new system users and to comply with the service quality standards set by the regulator.
By their technical characteristics some of the individual programmed schemes are expected to fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EC and its amendments and it will be up to the competent authority to decide whether an EIA is required or not. The schemes are located in urban or industrial areas, mostly in new commercial and industrial zones, and are hence unlikely to impact nature conservation sites.
The promoter confirmed that the investments under the programme are subject to the public procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sector. As such, advertisements in the Official Journal of the EU are required as specified by the directive.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.