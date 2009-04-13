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ARCELORMITTAL BRAZIL - PLANTS UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
130.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Brasilien : 130.000.000 €
Industrie : 130.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/03/2010 : 130.000.000 €
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Brasilien: EIB unterstützt Modernisierung von ArcelorMittal-Werken

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 November 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/03/2010
20090413
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ArcelorMittal Brazil: Plants Upgrade
ArcelorMittal Brazil S.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 130 million
EUR 347.30 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consist of an upgrade the three main plants of the ArcelorMittal Group in Brazil: Tubarão (Porto Vitoria, Espirito Santo), Vega do Sul (São Francisco do Sul, Santa Catarina) and Cariacica (Espirito Santo).

The project is an investment programme with three objectives: (i) improvement of product mix and production balance, (ii) energy efficiency and (iii) improvement of environmental impacts.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If they had taken place in the EU, two of the sub-projects would be included under Annex II of Directive 97/11 and EIAs would be required. The process, which includes public consultations and the conditions will be reviewed during the appraisal; the process is in line with EU and EIB requirements.

Projects are small additional developments on existing sites which are well operated by a competent and experienced promoter. In particular, one of the projects aims specifically at reducing atmospheric emissions of the plant. All projects are based on Best Available Technology.

The company is expected to procure the equipment and services for the project from amongst the few specialised engineering companies, using international negotiations. This procedure, which is usual in this industry, would be in the best interests of the project and in line with the Bank’s procurement policy for private industry projects.

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Brasilien: EIB unterstützt Modernisierung von ArcelorMittal-Werken

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen