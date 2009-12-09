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ARGAN INFRASTRUCTURE FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/06/2010 : 15.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Dezember 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/06/2010
20090398
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Argan Infrastructure Fund

Sponsor: RMA Watanya, the insurance subsidiary of the FinanceCom Group

Promoter: Argan Invest, the private equity unit of the FinanceCom Group

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 20 million.
The fund is targeting to raise a minimum of EUR 75 million on the first closing and a maximum of EUR 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Participation in an infrastructure fund which will primarily invest in energy, ports, transportation, logistics, waste management and telecom infrastructures.

The Argan Infrastructure Fund will contribute to EU objectives by providing a source of equity financing for infrastructure projects across the region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Fund’s guidelines will be consistent with EIB’s own internal guidelines. Due to the indirect nature of EIB’s involvement (i.e. fund participation and subsequent delegation to management), it will be the manager, Argan Invest/Infra Invest, complying with these guidelines.

Similar approach as for environmental guidelines.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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