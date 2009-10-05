Autostrade del Nord-Ovest

Übersicht
The project aims at implementing safety and environmental upgrading investments, including safety barriers and safety measures for tunnels, as well as noise barriers on several sections of five motorways (Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza, Autostrade Valdostane, Autostrada Torino Ivrea Valle d’Aosta, Autostrada dei Fiori, Autostrada Ligure Toscana) located in north-western Italy and totalling 656 km. All motorways, except for some 35 km section, are part of the TEN-T network.
The project aims at improving road safety and at protecting communities against traffic noise in a large part of the motorway network in north-western Italy. It is therefore eligible for financing under Art. 267, point c) of the EC Treaty and for supporting road safety and sustainable transport solutions in line with European policy objectives.
Compliance of the project (or sections of it) with EU EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, and compliance with EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 79/409/EEC will be verified during appraisal. The upgrading investments are not part of a plan or programme as defined in the SEA Directive 2001/42/EC and consequently the SEA Directive is not applicable.
The project's compliance with applicable EU legislation will be checked, with respect in particular to the publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.