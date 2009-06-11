ACCESS MICROFINANCE HOLDING II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
LFS Financial Systems GmbH
AccessHolding is a microfinance investment holding company incorporated in Berlin (Germany) in August 2006 as a Joint Stock Company. AccessHolding now aims to build a network of approximately 15 small business banks worldwide concentrating on low-income countries. The Holding’s investment objective is to achieve a commercially acceptable return in the microfinance area through the deployment of equity or convertible debt to new or promising early-stage microfinance institutions (“MFIs”) with high social value added.
This operation aims to meet the objectives of the Cotonou Agreement for the eradication of poverty by supporting the improvement in the quality, availability and accessibility of financial services and the development of modern financial institutions and sustainable microfinance operations. Furthermore, the proposed participation in the capital call of AccessHolding is in line with the IF’s strategy. The strategic objectives that will be achieved through this operation are:
- Creation of new Greenfield investments in Africa, one of our target countries;
- Support of the private sector, both directly and indirectly, by investing through AccessHolding fund in existing early-stage MFIs or by participating in Greenfield ventures;
- Provision of credit to micro and small enterprises through MFIs created by AccessHolding.
Investment Managers have in place Environmental and Social Management Systems for the evaluation of final beneficiaries accepted by the Bank.
Not applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.