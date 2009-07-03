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ISAGRO R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 25.000.000 €
Industrie : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/06/2013 : 2.500.000 €
16/12/2011 : 5.000.000 €
7/06/2013 : 7.500.000 €
16/12/2011 : 10.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Juli 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2011
20090379
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Isagro R&D

Isagro S.p.A., a mid-sized Italian producer of plant protection products based in Milan and listed at the Milan Stock Exchange.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 25 million.
Approximately EUR 56 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments in Research, Development and Innovation (RDI) related to the discovery, development and registration of plant protection products covering the period from 2010 to 2013 and mainly taking place in Isagro’s RDI facilities in Italy.

Upgrade of Isagro’s product portfolio to meet the new environmental and toxicological standards adopted by the European Parliament in January 2009.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The R&D activities focus on the development of chemical- and biological plant protection products and their authorisation according to the EU regulatory framework, which has recently screened out a significant number of products on eco-toxicological grounds. The project will support implementation of the new EU regulation proposal (Proc. 2006/0136(COD). The promoter will be required to ensure that the provisions of the EIA Directive and those of any other relevant environmental acquis are complied with.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector, and is not covered by EU Directives on procurement.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen