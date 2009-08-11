Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

DANIELI RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 80.000.000 €
Industrie : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2010 : 80.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 August 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2010
20090374
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Danieli RDI
Danieli S.p.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 85 million.
Up to EUR 175 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of Danieli’s R&D-investments in iron and steel-making processes, including the construction of a pilot, rolling and forging mill for high quality, long steel products.

The project aims to attain higher production efficiency by better quality, lower energy consumption and enhanced environmental sustainability.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Although the investments in research and development that will be carried out in existing facilities, already authorised, are expected not to necessitate an Environmental Impact Assessment (EIA), the investment in the pilot forging line falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EC amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC and therefore would require an EIA. During the project’s due diligence, the Bank’s services will verify the competent authority’s determination whether the project has been subject to an assessment.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen