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PUBLIACQUA SETTORE IDRICO FIRENZE

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 50.000.000 €
Wasser, Abwasser : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/05/2015 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
11/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PUBLIACQUA SETTORE IDRICO FIRENZE - Sintesi Non Tecnica - San Colombano

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 August 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/05/2015
20090361
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Publiacqua Settore Idrico Firenze
Publiacqua
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 120 million.
Up to EUR 240 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project includes numerous water and wastewater schemes that are part of the investment programme of the Promoter.

The project contributes to improving the quality of the water and wastewater services. It is aimed at contributing to the implementation of the provisions of the Water Framework Directive 2000/60/CE and ensuring compliance with the Urban Wastewater Treatment Directive 98/83/CE. It is eligible under Article 267 point (c) common interest - environment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A significant part of the investments will be aimed at ensuring compliance with EU environmental standards. The health and environmental impacts of the project are hence expected to be positive. Respect of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended by 97/11/EC and 2003/35/EC, and of the Habitats Directive 92/43/EEC will be requested.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement Directive (2004/17/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
11/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PUBLIACQUA SETTORE IDRICO FIRENZE - Sintesi Non Tecnica - San Colombano

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - PUBLIACQUA SETTORE IDRICO FIRENZE - Sintesi Non Tecnica - San Colombano
Datum der Veröffentlichung
11 Nov 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71595150
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20090361
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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11/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PUBLIACQUA SETTORE IDRICO FIRENZE - Sintesi Non Tecnica - San Colombano
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Übersicht
Publiacqua Settore Idrico Firenze
Datenblätter
PUBLIACQUA SETTORE IDRICO FIRENZE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen