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BOSCH R&D CENTRE & CAR ELECTRIFICATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 300.000.000 €
Industrie : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/11/2012 : 300.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE
Related public register
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOSCH R&D CENTRE & CAR ELECTRIFICATION
Related public register
15/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - BOSCH R&D CENTRE & CAR ELECTRIFICATION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 August 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/11/2012
20090358
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BOSCH R&D CENTRE & CAR ELECTRIFICATION
ROBERT BOSCH GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 732 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of Robert Bosch GmbH's research and development (R&D), including R&D infrastructure, for the period 2012-2016 in a number of areas of clean car technology applications.

The project concerns the promoter’s investments for the construction of a new R&D centre in Renningen, Germany. The new R&D centre is to become the new hub of the Bosch Group’s research and advance engineering activities. This will therefore allow a more efficient use of resources, enhance increased collaboration and integration of different competencies, and result in increased efficiency of research work and projects. The new research campus will implement a sustainable energy and environmental concept.
The project also includes the promoter’s R&D investments, to be carried out in the period 2012-2016, for the development of advanced technology in the fields of power electronics and e-machines for hybrid and electric-vehicle platforms. The R&D investments will be carried out in Germany, in the area of Stuttgart.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank’s services will verify during appraisal whether an Environmental Impact Assessment (EIA) has been required by the competent authority, in conformity with the requirements of the EIA directive (2011/92/EU), as well as potential impact on nature conservation sites.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects, nevertheless the Bank’s services will verify the details during the project’s due diligence.

Weitere Unterlagen
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOSCH R&D CENTRE & CAR ELECTRIFICATION
15/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - BOSCH R&D CENTRE & CAR ELECTRIFICATION
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOSCH R&D CENTRE & CAR ELECTRIFICATION
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54871611
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20090358
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BOSCH R&D CENTRE & CAR ELECTRIFICATION
Datum der Veröffentlichung
15 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79665898
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20090358
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOSCH R&D CENTRE & CAR ELECTRIFICATION
Related public register
15/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - BOSCH R&D CENTRE & CAR ELECTRIFICATION
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Übersicht
BOSCH R&D CENTRE & CAR ELECTRIFICATION
Datenblätter
BOSCH R&D CENTRE & CAR ELECTRIFICATION
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen