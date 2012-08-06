BOSCH R&D CENTRE & CAR ELECTRIFICATION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Financing of Robert Bosch GmbH's research and development (R&D), including R&D infrastructure, for the period 2012-2016 in a number of areas of clean car technology applications.
The project concerns the promoter’s investments for the construction of a new R&D centre in Renningen, Germany. The new R&D centre is to become the new hub of the Bosch Group’s research and advance engineering activities. This will therefore allow a more efficient use of resources, enhance increased collaboration and integration of different competencies, and result in increased efficiency of research work and projects. The new research campus will implement a sustainable energy and environmental concept.
The project also includes the promoter’s R&D investments, to be carried out in the period 2012-2016, for the development of advanced technology in the fields of power electronics and e-machines for hybrid and electric-vehicle platforms. The R&D investments will be carried out in Germany, in the area of Stuttgart.
The Bank’s services will verify during appraisal whether an Environmental Impact Assessment (EIA) has been required by the competent authority, in conformity with the requirements of the EIA directive (2011/92/EU), as well as potential impact on nature conservation sites.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects, nevertheless the Bank’s services will verify the details during the project’s due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.