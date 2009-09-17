Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MIDDLE EAST VENTURE CAPITAL FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
5.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 5.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2009 : 5.000.000 €
Andere Links

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 September 2009
Projektstatus
Referenz
Genehmigt | 12/10/2009
20090347
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Middle East Venture Capital Fund
Early stage IT companies based in the Palestinian Territories
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 5 million (to be financed under the FEMIP Trust Fund)
Total size of the Fund is between USD 35 million and USD 50 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Participation in a venture capital fund currently being established, which will primarily invest in early stage private, export oriented businesses located in the Palestinian Territories and active in business services, software and communication.

The Fund would be the first venture capital fund focusing on the Palestinian Territories. It will support the development of the financial sector and private sector in the Palestinian Territories by providing equity or quasi-equity financing for the expansion of local early stage companies, which completely lack a source of venture capital financing that is critical for their growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Not applicable

Not applicable

Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Photogallery

Participation in a venture capital fund that will primarily invest in early stage private IT businesses located in the Palestinian Territories
Middle East Venture Capital Fund
©To be defined
Participation in a venture capital fund that will primarily invest in early stage private IT businesses located in the Palestinian Territories
Middle East Venture Capital Fund
©To be defined
Participation in a venture capital fund that will primarily invest in early stage private IT businesses located in the Palestinian Territories
Middle East Venture Capital Fund
©To be defined

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen