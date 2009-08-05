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LODZ REGIONAL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.318.452,61 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 110.318.452,61 €
Dienstleistungen : 12.135.029,79 €
Verkehr : 98.183.422,82 €
Unterzeichnungsdatum
30/06/2010 : 12.135.029,79 €
30/06/2010 : 98.183.422,82 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PL
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Modernisierung der regionalen und kommunalen Infrastruktur von Łódź (Zentralpolen) mit 525 Mio PLN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 August 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/06/2010
20090335
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Lodz Regional Infrastructure
Województwo Łódzkie – Lodzkie Voivodship
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
ca. EUR 68.2 million.
Estimated at EUR 256 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises small- and medium-sized investment schemes in transport and culture under the Multiannual Investment Programme in the region of Województwo Łódzkie. Some of the schemes are expected to be co-financed with the Structural Funds.

The Województwo Łódzkie has prepared and adopted the regional strategy, which identifies a number of priority areas for the Region’s development in 2007-2020. This project will support the Multiannual Investment Programme of the Województwo Łódzkie which defines investments in line with this strategy. It will finance investments in the transport and culture sectors. Some of the schemes are likely to be co-financed by the EU Structural Funds in the framework of the Regional Operational Programme 2007-2013. The Bank will support the financial contribution of the regional budget.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is a multi-scheme operation classified as Framework Loan. Some of the schemes may eventually fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, or may have an impact on an area forming part of Natura 2000 network. It will be required that all the schemes will be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The promoter as a public administration entity is required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

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Polen: EIB unterstützt Modernisierung der regionalen und kommunalen Infrastruktur von Łódź (Zentralpolen) mit 525 Mio PLN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen