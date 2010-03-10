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AFRICA CAPITALISATION FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
28.553.883,94 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 28.553.883,94 €
Unterzeichnungsdatum
16/08/2010 : 28.553.883,94 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 März 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/08/2010
20090334
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Africa Bank Capitalisation Fund

IFC Asset Management Company

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to USD 40 million.
Up to USD 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Africa Bank Capitalisation Fund (“The Fund”) is a USD 200 million (target). closed-end private equity fund set up as a joint IFI response to (i) address the needs of private commercial banks in Africa resulting from the difficult operating environment instigated by the global financial crisis and (ii) to prevent future crises from developing.

The Fund will have a counter-cyclical strategy aimed at providing systemic banks with a sound core business with critically needed and stabilising capital resources and speed up the economic recovery.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Fund’s operational guidelines provide for environmental and social impact assessment in accordance with the Bank’s policies.

Not applicable

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen