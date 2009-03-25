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CARDIOLOGY R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 500.000.000 €
Industrie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/06/2010 : 500.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Juli 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/06/2010
20090325
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Cardiology R&D

A leading pharmaceutical company carrying out internationally reputable research and development activities.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million.
EUR 1130 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the research and development activities of a major European pharmaceutical company mainly aimed at the clinical development of novel cardiology drugs addressing an existing unmet need. Additionally, it comprises the pre-clinical development of early-stage compounds, as well as efforts associated with the regulatory approval process.

The project supports the development of new drugs for the treatment of cardiovascular diseases.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D activities included in the project will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities, making use of existing laboratories, pilot plants, clinical centres, etc. An EIA, therefore, is not required by EU Directive 97/11 amended by Directive 2003/35. By the very nature of activities involved and the location of the sites, impact on the biodiversity of terrestrial, freshwater and marine environments will be negligible.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. The project will be mostly implemented by experienced staff within in the promoter’s existing R&D organization, in co-operation with university hospitals and specialised contract service providers. The promoter has sound procedures for procuring specialised equipment and external services. These procedures are in the best interest of the project and satisfactory to the Bank.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen