Advans SA Sicar II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Horus Development Finance
Participation in the capital increase of Advans SA, a microfinance investment company managed by Horus Development Finance. Advans SA’s investment objective is to provide commercial and social returns on microfinance investments in existing and greenfield microfinance institutions (MFIs) located predominately in Africa. The company provides financing in the form of equity in MFIs, as well as debt and guarantees for existing investments. Since its creation in 2005, Advans SA has realised four investments in Cambodia, Cameroon, Ghana and DRC and plans to invest in Asia and Africa, with the ultimate goal of achieving a diversified portfolio of 9 to 10 investments by 2011.
The strategic objectives that will be achieved through this operation are:
- Improved access to financial services for underserved individuals in developing countries through newly created MFIs. The institutions invested by Advans provide savings and loans to economically active individuals and micro and small enterprises.
- Improved entrepreneurship and support to the private sector through MSE loans, local recruitments and training provided by Advans.
This operation aims to meet the objectives of the Cotonou Agreement for the eradication of poverty by supporting the improvement in the quality, availability and accessibility of financial services and the development of modern financial institutions and sustainable microfinance operations.
Environmental analysis according to guidelines acceptable to the Bank will be part of the Fund’s due diligence process in the appraisal of investee companies.
Not applicable
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.