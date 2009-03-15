Dina VCM-PVC Plant Construction

Übersicht
The project concerns restart of an existing vinylchloride monomer (VCM) plant and the construction of a polyvinyl chloride (PVC) production plant at Dina’s industrial complex in Omisalj on the island of Krk.
The project aims at meeting local and international demand while improving the competitiveness of Dina and the environmental performance of the existing facilities.
As an expansion of an existing chemical site, the project falls under Annex II of EU Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC on Environmental Impact Assessment (EIA). No EIA has been required for the restarting and partial refurbishment of the VCM plant, while a full EIA has been conducted for the construction of the PVC plant. Approval was granted in May 2007.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives 2004/18/CE.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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