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CPCU EXTENSION CHAUFFAGE URBAIN PARIS

Unterzeichnung(en)

Betrag
145.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 145.000.000 €
Energie : 145.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/05/2010 : 145.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Oktober 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/05/2010
20090305
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CPCU Extension of Paris District Heating

Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain SA

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 145 million
Approx. EUR 295 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

  • 1) Building of a 9 km pipeline during the course of construction works on the East tramway in Paris, which will serve the 12th, 19th and 20th districts of the city and its immediate suburbs. This pipeline will render the La Villette plant obsolete as a heat generator and allow its demolition, the return of the site to the City of Paris, and the rezoning of four hectares of land for new housing, business areas, social and cultural amenities and green spaces;
  • 2) Increase of the share of renewables in CPCU’s energy mix through the construction of two deep geothermal heat plants in west Paris and in Ivry, south-east of Paris;
  • 3) upgrading of two CPCU oil-fired peak demand/emergency heating plants located in Vaugirard and Bercy to 2016 environmental standards by converting to gas, adding fume treatment devices to substantially cut emissions of pollutants (dust, sulphur and nitrogen oxides) or adding safety devices (control command).

To develop district heating in east Paris, increase the share of renewables in the energy mix through the construction of two geothermal heat plants and upgrade oil-fired peak demand/emergency heating plants to 2016 environmental standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU directives and national regulations on environmental protection is required.

Compliance with EU directives and national regulations on procurement is required.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen