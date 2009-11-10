Pirelli Slatina Tyre Factory II

Übersicht
The Borrower: Pirelli Tyres Romania SRL
The Promoter: Pirelli & C SPA
The project concerns the increase of production capacity of the Promoter’s existing tyre facility located in Slatina, Romania (about 180 km west of Bucharest), which was developed between 2004 and 2008 and financed by EIB.
The project contributes to the Bank’s priority lending objectives ”Convergence / Convergence Regions”. The project is meant to make Pirelli’s production capacity more competitive and allow it to further benefit from a cost effective production base, close to the markets of Central and Eastern Europe.
The investment for the upgrade and expansion of the existing plant (as expansion of a facility for the manufacture and treatment of elastomer-based products) falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The decision made by the competent authorities for requesting (or not) and EIA on the basis of the criteria set in Annex III of the Directive and actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats’ and Birds’ Directives) will be verified during the project appraisal.
Procurement is in line with EIB guidelines for private sector projects.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.