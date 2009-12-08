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SCHOOL MODERNISATION PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Serbien : 50.000.000 €
Bildung : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/06/2010 : 50.000.000 €
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Serbien: 50 Mio EUR für die Modernisierung von Schulen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Dezember 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/06/2010
20090284
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
School Modernisation Programme

Ministry of Education
22-26 Nemanjina Street
11000 Belgrade, Republic of Serbia

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The support to the education sector will focus on assisting the Republic of Serbia: (i) in developing a strategy for investments in educational facilities; and (ii) developing and improving education infrastructure to be selected according to an investment prioritisation and decision support framework.

The objectives of the project are improved quality of learning conditions for students at all levels of pre-university education, increased equity in the education system and more efficient allocation and investment in physical infrastructure.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Schools are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether any EIAs are required and the environmental effects of the project.

The Bank will require the Promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement issues will be examined during appraisal.

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Serbien: 50 Mio EUR für die Modernisierung von Schulen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Serbien: 50 Mio EUR für die Modernisierung von Schulen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen