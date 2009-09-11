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HUNGARY FORESTS FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 200.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/10/2009 : 200.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB-Darlehen über 350 Mio EUR für die Erschließung, die Bewirtschaftung und den Schutz von Wäldern, für Aus- und Weiterbildung sowie Beschäftigung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 September 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/10/2009
20090280
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Hungary Forests FL
Hungarian Ministry of Agriculture and Rural Development
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million.
EUR 1500 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework facility to co-finance schemes aiming at developing, managing and protecting the forests in Hungary.

The proposed project will support the implementation of measures identified by Hungary’s Rural Development Operational Programme for the 2007-2013 programming period, and will focus in particular on afforestation, improved and sustainable forest management, soil protection and regeneration of natural habitat.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project, a framework loan to support the co-financing of selected, long-term forestry measures of the Hungarian RDP, is expected to deliver multiple environmental benefits including improved forest ecosystem health, greenhouse gas sequestration and contribution to nature protection objectives. Forest activities may require an EIA subject to the judgment of the competent authority, in accordance with Directive 85/337/EEC. Where a Natura 2000 site may be affected, the Bank requires the promoter to follow the Nature Directives’ procedures as transposed into national law and to complete Forms A or B as appropriate. All the environmental aspects will be assessed in detail during the project appraisal process.

The promoter is a public entity and therefore subject to procurement procedures which should comply with directive 2004/18/EG (to be assessed during appraisal).

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Ungarn: EIB-Darlehen über 350 Mio EUR für die Erschließung, die Bewirtschaftung und den Schutz von Wäldern, für Aus- und Weiterbildung sowie Beschäftigung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen