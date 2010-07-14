European Roads Ukraine II

Übersicht
The State Road Administration of Ukraine (Ukravtodor). Ukravtodor is a state agency, established under Ukrainian law, reporting to the Ministry of Transport and Communications.
Contact person: Tereziya Babych
Head of the Foreign Economic Activity Department
The State Road Administration of Ukraine
The project concerns the rehabilitation and improvement of about 350 km of highways radiating from Kiev in central Ukraine, very largely on the extended TEN-T network or on the European Road network.
The project is expected to help improve operating and, to a lesser extent, safety conditions on these links, which represent some of the most heavily trafficked sections of the Ukrainian road network.
The roads generally cross flat terrain that is largely used for agricultural or forestry purposes with intermittent settlements becoming more frequent as you approach Kiev. If undertaken within the EU, the proposed works would fall either under Annex I or Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended.
The promoter is a public authority and, if operating as a contracting entity in the EU, would be subject to the provisions of the public procurement Directive 2004/18. The promoter will therefore be required to undertake procurement in accordance with the EIB Guide to Procurement which imposes the main mechanisms of the EC Directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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