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EUROPEAN ROADS UKRAINE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 450.000.000 €
Verkehr : 450.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/05/2011 : 200.000.000 €
27/05/2011 : 250.000.000 €
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Environmental documents - EN
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Ukraine: EIB gewährt Darlehen von 450 Mio EUR zur Modernisierung von Straßen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juli 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/05/2011
20090268
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
European Roads Ukraine II

The State Road Administration of Ukraine (Ukravtodor). Ukravtodor is a state agency, established under Ukrainian law, reporting to the Ministry of Transport and Communications.

Contact person: Tereziya Babych
Head of the Foreign Economic Activity Department
The State Road Administration of Ukraine

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 450 million.
EUR 1 010 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the rehabilitation and improvement of about 350 km of highways radiating from Kiev in central Ukraine, very largely on the extended TEN-T network or on the European Road network.

The project is expected to help improve operating and, to a lesser extent, safety conditions on these links, which represent some of the most heavily trafficked sections of the Ukrainian road network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The roads generally cross flat terrain that is largely used for agricultural or forestry purposes with intermittent settlements becoming more frequent as you approach Kiev. If undertaken within the EU, the proposed works would fall either under Annex I or Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended.

The promoter is a public authority and, if operating as a contracting entity in the EU, would be subject to the provisions of the public procurement Directive 2004/18. The promoter will therefore be required to undertake procurement in accordance with the EIB Guide to Procurement which imposes the main mechanisms of the EC Directives.

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Ukraine: EIB gewährt Darlehen von 450 Mio EUR zur Modernisierung von Straßen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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