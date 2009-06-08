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ZON NEXT GENERATION NETWORK

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 100.000.000 €
Telekommunikation : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/09/2009 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Juni 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/09/2009
20090257
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ZON Next Generation Network

ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia SGPS, S.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
Currently estimated at EUR 307 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is the first phase of roll out by the promoter of a Next Generation Access network to offer advanced high speed broadband services in competition with the incumbent fixed line operator.

The project contributes to the policy objective of furthering the “Information Society” through the modernisation of fixed telecommunications infrastructure, a key platform for the provision of advanced broadband services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will have a minor impact on the environment. The fibre optical cable will be installed inside existing duct infrastructure as far as possible. Electronic equipment will be installed inside the promoter’s existing office-type buildings and street cabinets and the network terminations at customer premises.

Telecommunications have been excluded from the scope of the EU Directive controlling the procurement of utilities. The procurement procedures followed by this private sector promoter and the costs of main project components will be assessed during appraisal.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen