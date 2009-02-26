TRAMWAY DE BREST

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Brest Métropole Océane (Communauté Urbaine de Brest)
Construction of first tramline in Brest.
The purpose of this first tramline is to attract people to the city centre, facilitate east-west travel and open up new parts of the conurbation to promote urban renewal and rehabilitation.
The project comes under Annex II to the Directive on EIAs; an EIA is not strictly mandatory although the works must be examined by the responsible authority. In this particular case, an EIA has already been carried out in accordance with the national legislation governing environmental issues and public enquiry procedures (enquiry prior to declaration of public interest).
The promoter is required to comply with the EU's procurement procedures (Directive 2004/17/EC), including publication of invitations to tender in the Official Journal of the European Union. All contracts have been or will be awarded in accordance with regular, transparent procedures under the legal framework of the European Union, which have enabled or will enable the most economically and technically favourable bids to be selected. Under these conditions, the procurement procedures applied by the promoter are appropriate for the project and considered acceptable by the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.