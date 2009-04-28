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SHORECAP II

Unterzeichnung(en)

Betrag
9.984.690,14 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 9.984.690,14 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2009 : 9.984.690,14 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 April 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2009
20090192
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SHORECAP II
US Financial Institution
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to USD 15 million.
USD 100 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This Fund is a successor fund of the first EIB microfinance fund financed under the Cotonou Agreement. It will be established for the purpose of making equity and equity-related investments in regulated microfinance institutions (MFIs), small business banks (SBBs) and non-bank financial institutions (NBFIs) that deliver financial products and services to micro-entrepreneurs, small businesses or other underserved markets in Sub-Saharan Africa (SSA) and Asia.

This operation aims to meet the objectives of the Cotonou Agreement for the eradication of poverty by supporting the improvement in the quality, availability and accessibility of financial services and the development of modern financial institutions and sustainable microfinance operations.

The key strategic objectives of the operation are:

  • Medium and long-term equity support for commercially viable microfinance institutions that meet rigorous eligibility criteria;
  • Support for the financial sector, indirectly, by investing through this Fund in MFIs, SBBs and NBFIs;
  • Provision of credit to micro and small enterprises through the financial intermediaries targeted by the Fund.
As such it is one of a series of EIB operations that are running concurrently in the microfinance sector. These include equity, direct lending and technical assistance to microfinance investment vehicles, banks, microfinance and microinsurance institutions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Environmental analysis according to guidelines acceptable to the Bank will be part of the Fund’s due diligence process in the appraisal of investee companies.

Not applicable.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen