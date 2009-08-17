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ATTICA SCHOOLS PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.821.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 35.821.000 €
Bildung : 35.821.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/05/2014 : 16.721.000 €
11/04/2014 : 19.100.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 August 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/04/2014
20090188
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Attica Schools PPP
Public sector.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 50 million.
n.a.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Design, construction and facility management of 24 new schools in the Attica region in Greece under a 27-year Partnership Agreement.  The project will be procured as two separate PPP sub-projects, concerning 14 and 10 schools each.

The project, involving a partnership with the private sector, forms part of the strategy of the Ministry of National Education and Religious Affairs to eliminate double shift schools, replace leased schools and upgrade existing publicly owned school buildings.

Umweltaspekte

Schools are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project can be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify, during appraisal, the EIA screening decision taken by the Competent Authority.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen