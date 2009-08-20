OEBB UNTERINNTAL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Construction of a 40 km section of 2-track high-speed line on the Brenner railway axis (Berlin-Palermo TEN-T Priority Project No. 1) between Kundl/Radfeld and Baumkirchen in the Lower Inn Valley in Tyrol (Austria).
The project will remove an existing bottleneck on the TEN 1 corridor and allow an increase in rail traffic through the present Brenner Pass route. In addition, the project will reduce operating and maintenance costs, allow travel time savings, improve safety and reduce environmental effects. The general increase in speed, comfort and quality of service will reinforce the attractiveness of rail transport compared to alternative modes, thereby reducing energy consumption and environmental pollution.
The project falls under Annex 1 of the EU Directive 85/337/EEC. Compliance with all applicable EU and national environmental legislation on environment will be verified during appraisal, with particular focus on the following:
- SEA (Strategic Environmental Assessment), in accordance with EU Directive 2001/42
- EIA (Environmental Impact Assessment), in accordance with Directive 85/337/EEC (and following amendments Directive 97/11/EC and 2003/35/E)
- Nature Conservation, in accordance with EU Habitat Directive 92/43/EEC (especially Articles 6, 10 and 12) and EU Birds Directive 74/409/EEC.
The Promoter is subject to EU public procurement regulations. The Bank will require the promoter to ensure that the contracts related to the project have been or shall be tendered in accordance with EU public procurement procedures. The procurement procedure will be verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.