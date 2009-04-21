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PROGETTO AMBIENTALE INTEGRATO PARMA

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Müllbeseitigung : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/07/2009 : 100.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 100 Mio EUR an ENIA für Müllheizkraftwerk in Parma

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 April 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/07/2009
20090165
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Progetto Ambientale Integrato Parma
ENÍA S.p.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100-110 million.
EUR 265 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the construction and operation of a large-scale waste incinerator, reception, sorting and pre-treatment facilities for separately collected and mixed municipal solid waste and sludge, and a temporary storage for hazardous waste. The incinerator is to provide treatment capacity for 130kt/yr. The units will be designed to co-generate electricity and heat, the latter to be supplied to the existing district heating network of Parma. The district heating network will be extended and expanded as part of the project. The generated heat will also serve to dry the sludge prior to incineration.

The project’s economic interest is linked to its contribution to improving the waste management system in the Province of Parma by reducing the amounts of untreated municipal waste sent to landfill, particularly biodegradable material. The project is part of a wider regional waste management plan, designed to further improve minimised waste production, selective waste collection and increasing the share of municipal waste subject to recovery, treatment and recycling. The plant will furthermore involve energy generation (electricity and heat) from municipal solid waste, which is in the EU and national context considered partly to be a renewable energy source.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Based on its technical characteristics the project falls under Annex I of EIA Directive 85/337, as amended by 97/11/EC and by 2003/35/EC. An EIA study has been performed and approved by the competent authorities. The project is designed using Best Available Technologies and in accordance with EU Directive 2000/76/EC (incineration of waste). Environmental procedures followed will be further reviewed during appraisal.

The promoter has confirmed to comply with the European Procurement Directives and relevant national legislation, including publication in the EUOJ. Systems and procedures applied will be verified during appraisal.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 100 Mio EUR an ENIA für Müllheizkraftwerk in Parma

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Italien: 100 Mio EUR an ENIA für Müllheizkraftwerk in Parma
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen