CONTOURNEMENT NIMES-MONTPELLIER

The Nîmes-Montpellier line was included in the French national master plan for high-speed rail links prior to the application of Directive 2001/42/EC on strategic environmental assessment (SEA). The project falls within the categories listed in Annex I of Directive 97/11/EC and was therefore subjected to an environmental impact assessment (EIA) in accordance with French administrative procedures, which take full account of Community legislation.

The EIA was conducted as part of the procedure for obtaining a declaration of public interest (DUP), which was issued on 16 May 2005. Environmental measures were defined and their implementation will be examined as part of the project appraisal, particularly with respect to the impact on the natural environment.