ThyssenKrupp Technologies RDI RSFF

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the promoter's expenditures on RDI activities related to new steel grades and related products, with a special focus on lightweight materials, anti-corrosion treatment, and the reduction of the carbon dioxide and nitrogen oxides emissions. The R&D programme is focused on: (i) steel products, (ii) steel processes, (iii) innovative materials, (iv) automotive products, and (v) marine products. The activities will be carried out at the promoter's R&D facilities in Germany.
The project supports the development of new steel grades with a special focus on material lightweighting, anti-corrosion treatment, and the reduction of the carbon dioxide and nitrogen oxides emissions.
The project will likely concern investments in research and development that are carried out in existing facilities, already authorised. It is expected that an EIA will therefore not be required by EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Overall, the project is expected to have a neutral impact on the environment.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.