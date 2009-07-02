Unterzeichnung(en)
Übersicht
Duisburger Hafen AG
The project concerns the infrastructure and superstructure of new container terminals as well as port development for bulk goods and metals.
These investments will consolidate and improve the promoter’s logistical position as a multi-purpose hub for transiting goods to and from North-Sea ports as well as serving a population of some 30 million inhabitants.
The scope of the project concerns the betterment of the infrastructure and the superstructure of new container terminals as well as port development for bulk goods and metals. The investments will substantially improve the efficiency of the multi-modal transport facilities (in-land waterways, rail and road). In addition, they constitute an improvement of the existing situation, such as the re-deployment of former industrial estates, including the sanitation of contaminated soils. Compliance with the EU EIA Directive will be reviewed during appraisal.
Duisport is the contracting authority for design, tender, implementation and supervision of the various project components. The works and the supply of equipment will be realised or installed by private contractors/suppliers on the basis of public tendering (including publication in the OJ of the EU Official Journal, if appropriate).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.