CZECH DISTRIBUTION NETWORK

Übersicht
CEZ, a.s.
Mr Jan BROZIK, Executive Finance Director
Duhová 2/1444
CZ-140 53 Praha 4,
Czech Republic
Tel.: +420 (211) 042 305
Fax: +420 (211) 042 003
E-mail: brozik@cez.cz
Investments in electricity distribution networks in the Czech Republic.
To improve quality and reliability of electricity supply, satisfy the growing demand for electricity and enable connection of new customers.
According to the Czech regulations, high voltage components/schemes comprising the project are subject to a mandatory EIA procedure. As for the other project components/schemes, they fall under Annex II of the EIA Directive (85/337/EEC and amendments) and the national competent authority decides whether an EIA is required taking into consideration screening criteria specified in the Directive.
The Promoter is a public utility operating in the energy sector and therefore subject to the requirements of EU Directives. CEZ Distribuce has developed its procurement procedures based on the EU legislation and regularly publishes procurement notices in the OJEU for services, supply and work contracts.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.