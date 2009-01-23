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ICF EQUIPAMENTS II

Unterzeichnung(en)

Betrag
115.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 115.000.000 €
Gesundheit : 14.950.000 €
Bildung : 100.050.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/09/2009 : 14.950.000 €
21/09/2009 : 100.050.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen von 495 Mio EUR für 5 Projekte in Katalonien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Juli 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/09/2009
20090123
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ICF Equipaments II

Generalitat de Catalunya

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100 million.
The estimated total cost of the project is EUR 300 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the new building or expansion of (i) primary, secondary and vocational educational schools, and (ii) primary health care centres spread throughout the Comunidad Autonoma de Catalunya.

The purpose of the project is to improve the supply of educational and health infrastructure and to adapt it to a fast-growing population.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns the new construction of many small size schools and health facilities; given the size, type and location of the proposed projects, the immediate environmental consequences of the projects are likely to be acceptable. During appraisal the Bank’s services will verify whether any EIA is required and the environmental effects of the project.

All procurement procedures are in compliance with Council Directives applicable to public authorities’ procurement and national legislation, including publication in the OJEU where applicable.

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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen von 495 Mio EUR für 5 Projekte in Katalonien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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EIB-Darlehen von 495 Mio EUR für 5 Projekte in Katalonien
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen