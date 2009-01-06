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STATE REFORM & E-ADMINISTRATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 50.000.000 €
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2013 : 50.000.000 €
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28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STATE REFORM & E-ADMINISTRATION
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - STATE REFORM & E-ADMINISTRATION
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB unterstützt Modernisierung der staatlichen Verwaltung sowie Vorhaben von KMU und Midcap-Unternehmen in Ungarn

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 April 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2013
20090106
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
STATE REFORM & E ADMINIST CO-FINANC
HUNGARY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 594 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project is structured as a Framework Loan/ Structural Programme Loan. It will provide financing for the Operational Programmes (OP) State Reform and Electronic Administration within Hungary’s National Strategic Reference Framework for the EU programming period 2007-2013, complementing EU grants and national resources.

The proposed operation will complement EU grants support. It will contribute to the implementation of eligible investments in the fields of public services aiming at modernizing Hungary's public administration.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is a multi-sector, multi-scheme operation classified as a Structured Programme Loan. Some of its schemes may fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU and as such may require environmental impact assessment and/or may have impact on areas forming part of Natura 2000 network (falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC). Full environmental details will be assessed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STATE REFORM & E-ADMINISTRATION
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - STATE REFORM & E-ADMINISTRATION
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STATE REFORM & E-ADMINISTRATION
Datum der Veröffentlichung
28 May 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48809437
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20090106
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - STATE REFORM & E-ADMINISTRATION
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80555007
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20090106
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - STATE REFORM & E-ADMINISTRATION
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen