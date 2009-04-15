Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

STRASSENINFRA BRANDENBURG

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2009 : 200.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 April 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2009
20090098
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Strasseninfra Brandenburg
The State of Brandenburg in Germany
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
EUR 210 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of investment schemes in the road infrastructure of the State of Brandenburg/Germany.

The project is located in a convergence area. Given the current economic climate the upgrading of the state roads will help contribute to sustainable economic development by improving efficiency for road users, improving access and contribute to regional development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the State of Brandenburg to ensure that the EIA process is applied in line with Council Directive 85/337/EEC, amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC on Environmental Impact Assessment (EIA) and whether each sub-project falls under Annex I, II/III of the Directive. During appraisal, the Bank’s services will review the recommendation from the Competent Planning Authority regarding the need or not for an EIA at each site including compliance with the EU legislation on nature conservation (Habitats and Birds Directive).

Compliance with the EU procurement directives and national laws shall be ensured.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen