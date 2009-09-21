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REGIONE VENETO ROLLING STOCK

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 65.000.000 €
Verkehr : 65.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/05/2010 : 26.000.000 €
28/05/2010 : 39.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 September 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/05/2010
20090094
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Regione Veneto Rolling Stock
Regione Veneto, through its subsidiary Sistemi Territoriali SpA, launched an open tender to choose the leasing company(ies) in charge of the acquisition of the rolling stock. Contact: G. Gambato - Chairman
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 65 million.
Total project cost is estimated at EUR 130 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Purchase of 22 passenger trains for regional railway transport in the Veneto Region.

The project will facilitate the mobility of persons using public transport by rail and promote a shift from private vehicles to trains.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will enhance the attractiveness of the railway sector compared to the road sector and is expected to attract some commuters away from private vehicles. It will most likely contribute to lowering pollution (air and noise), as well as reducing accidents.

The project's compliance with applicable EU legislation will be checked, with respect in particular to the publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Details of the procurement procedures and strategies will be revised during appraisal.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen