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VALENCIA CLIMATE CHANGE

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 50.000.000 €
Energie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/05/2010 : 50.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 April 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/05/2010
20090092
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Valencia Climate Change
Instituto Valenciano de Finanzas
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 150 million.
Up to EUR 300 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of multiple small and medium scale ventures within the plan developed by the Regional Government of Valencia for improving the efficient use of natural resources and energy in facilities belonging to the public sector.

In the first phase, the project will consist of (a) the installation and operation of PV installations on the roofs of public schools; and (b) equipment to increase energy efficiency in public buildings (lighting and combined heat/cooling and power -tri-generation) as well as in street and traffic lighting.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that help to mitigate climate change. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have limited environmental impacts. It is unlikely that any of the projects is categorised as Annex II-type projects under the EIA Directive.

The Bank will review systems and procedures applied by the promoter during appraisal, including compliance with relevant national and EU legislation, as defined by Procurement Directive 2004/17/EC, and publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen