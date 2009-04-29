Pirelli RDI & Competitiveness

Übersicht
Pirelli Tyre S.p.A
The project includes two parts: (i) the promoter’s investments in the period 2009-2012 for R&D and Innovation, aimed at improving the product and process performance as well as their environmental impact and (ii) the promoter’s investments in tooling, machinery and new advanced production processes, directly related to the implementation of the results of the promoter’s R&D activities; these investments will be carried out within the newly refurbished production site of Settimo Torinese.
The project corresponds to the EC policy orientations to promote both private sector and competitive innovation and the protection of the environment.
A part of the project concerns investments in R&D and innovation that will be carried out in existing facilities, already authorised and for which an EIA is not required by EIA Directive 83/557/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Another part of the project mainly concerns the investments in tooling, machinery and production processes. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence and whether an EIA is required by EIA Directive 83/557/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.