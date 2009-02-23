METRO DE BARCELONA ESTACIONES PPP (A)

Übersicht
Infraestructures Ferroviaries de Catalunya
The project concerns the construction and operation of 51 stations of the new 49 km metro Line 9 in the city of Barcelona, to be developed through four long-term DBFO concession agreements corresponding to the four sections in which the project has been divided.
To improve connections of the Line 9 to existing underground, commuter and long distance railways, including two intersection points with the new high-speed rail link Madrid-Barcelona-France and the city’s airport.
The project falls under Annex II of EIA Directive and, following the corresponding requests by the environmental authority, all environmental impact processes judged necessary have been successfully completed.
The promoter is subject to and follows EU procurement procedures, including publication in the EU Official Journal. The promoter is subject to EU public procurement regulations (in this particular case, Directive 2004/17/CE), as demonstrated through several similar operations financed by the Bank in the past concerning Line 9.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.