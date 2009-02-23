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METRO DE BARCELONA ESTACIONES PPP (A)

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 400.000.000 €
Verkehr : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/07/2010 : 200.000.000 €
9/07/2010 : 200.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Februar 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/07/2010
20090061
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Metro de Barcelona Estaciones PPP

Infraestructures Ferroviaries de Catalunya

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 700 million.
Approximately EUR 2 500 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction and operation of 51 stations of the new 49 km metro Line 9 in the city of Barcelona, to be developed through four long-term DBFO concession agreements corresponding to the four sections in which the project has been divided.

To improve connections of the Line 9 to existing underground, commuter and long distance railways, including two intersection points with the new high-speed rail link Madrid-Barcelona-France and the city’s airport.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of EIA Directive and, following the corresponding requests by the environmental authority, all environmental impact processes judged necessary have been successfully completed.

The promoter is subject to and follows EU procurement procedures, including publication in the EU Official Journal. The promoter is subject to EU public procurement regulations (in this particular case, Directive 2004/17/CE), as demonstrated through several similar operations financed by the Bank in the past concerning Line 9.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen