BTA Toll Road

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Private sector operation
The Boulevard Turistico del Atlantico (BTA) project involves the construction, as part of a 30 year Design Build, Finance and Operate (DBFO) concession contract, of a 123 km toll road in the Samaná peninsula in the north of the Dominican Republic. The project consists of the rehabilitation of 99 km of existing road (Nagua-Sánchez-Samana-El Limón-Las Terrenas) and the construction of some 24 km of new road from Las Terrenas to Majagual, close to the El Catey international Airport. The project is a natural extension of the Autopista de Nordeste (AdN) motorway, connecting the capital Santo Domingo with the tourist destinations on the Samaná peninsula.
The Samaná peninsula is regarded as a tourist destination with good potential and as such represents a priority of the DR Government. Both the AdN and BTA toll roads significantly reduce travel time between the capital, Santo Domingo, the El Catay international airport and the tourist destinations on the Samaná peninsula.
A full EIA has been conducted, risks assessed and mitigation measure put in place. Thus, the environment impact of this project is considered acceptable to the Bank.
The procurement procedures employed by the promoter will be reviewed by the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.