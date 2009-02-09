HADERA DESALINATION PLANT EXTENSION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
H2ID Ltd.
P.O. Box 5016
Hamatechet Street
Hasharon Industrial Park
Kadima, 60920
Israel
The project concerns the extension of the 100 m m3/year Hadera desalination plant currently under construction (and part financed by the EIB) by adding production capacity to deliver an additional 27 m m3/year.
The project’s main benefit is the increase of available potable water in a region with scarce water resources. The project will contribute to fill the existing gap in the country’s water balance, which is driven mainly by increasing demand which has led to an over-exploitation of the aquifers.
According to the promoter and the State of Israel the environmental aspects of the extension are already covered by the existing Environmental Impact Assessment. During appraisal the Bank will assess this aspect and ensure that the EIA complies with the requirements of Directive 97/11/EC for Annex I projects.
The project will be awarded through a restricted tender procedure, which is in line with the EIB Guide to Procurement and the requirements of Directive 2004/17/EC (if applicable) for this type of works.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.