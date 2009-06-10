EADS Innovative Design R&D

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Airbus S.A.S.
The project aims at developing innovative solutions in the civil aerospace sector in order to reduce fuel burn, emissions and noise and to minimise the environmental impact of the whole production chain. Measures will include improved aerodynamic design, advanced materials, optimised flight control systems, more electric aircraft systems and more efficient production technologies.
The project will contribute to improving technology in the field of aircraft design, bringing about positive environmental results in terms of lower CO2 and other harmful emissions. Such technology is in line with proposed EU legislation on reducing pollutant emissions and will contribute to improving the competitiveness of the European aerospace industry.
The project concerns investments in research, development and innovation activities that will be carried out in existing facilities, already authorised. Overall, the project is not expected to have a significant impact on the environment, while the final product will have a positive environmental impact on a per passenger-km basis, due to substantial reductions of harmful emissions and noise compared to the fleet currently in service.
The promoter is a private company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.