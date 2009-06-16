Unterzeichnung(en)
Übersicht
Inmarsat Plc.
Alphasat is the first flight (proto-flight) mission for Alphabus, the new European platform for next generation, high power communication satellites. The program is jointly supported by ESA (European Space Agency) and CNES (Centre National d’Etudes Spatiales). The satellite will be positioned at 25 degrees East on a Geostationary Orbit (GSO). The promoter will utilise the operational payload to launch an augmented version of its Broadband Global Area Network, while ESA is also including four Technology Demonstration Payloads in the launch.
As the satellite will cover Europe, the project will improve the coverage for communication services to 100% of the European population and improve the capacity to satisfy future demand in data and broadband services, promoting European competitiveness in the international satellite industry.
Incorporating a number of European innovations, this large telecommunications satellite will push the European satellite industry to the leading position in this segment. Alphasat will extend high-speed data and voice capabilities to remote areas covering Europe, Africa and the Middle East thus forming an essential infrastructure backbone which potentially may have significant spill-over effects in the context of increased research and innovation.
Telecommunications in general, or the satellite industry in particular, are not listed in the Council Directive (85/337/EEC) amended by Directives 97/11/EEC and 2003/35/EC regarding Environmental Impact Assessment; and are only subject to national legislation. However, the successful launch into space and / or a launch failure may have a residual negative impact on the environment. A detailed assessment of the possible launchers, their environmental practises and the related impact will be done during appraisal.
The promoter is a private company that operates in a competitive sector. The results of the applied selection process will be assessed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.