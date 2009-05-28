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AIR NAVIGATION UPGRADE - SPAIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 450.000.000 €
Verkehr : 450.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/08/2009 : 450.000.000 €
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Spanien: 450 Mio EUR für Luftverkehrskontrolleinrichtungen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Mai 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/08/2009
20090031
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Air Navigation Upgrade - Spain

AENA

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 400 million.
Up to EUR 800 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of upgrading and extension of the Air Traffic Control facilities at the Spanish airports.

Air traffic control constitutes essential infrastructure for the development of air transport in Spain. In addition, Spanish airspace is essential for intercontinental links between parts of Europe and both Northwest Africa and South America.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to comply with EU Community policy and legislation in the field of the environment. To be confirmed during appraisal.

The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement issues will be examined during appraisal.

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Spanien: 450 Mio EUR für Luftverkehrskontrolleinrichtungen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Spanien: 450 Mio EUR für Luftverkehrskontrolleinrichtungen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen