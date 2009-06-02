Medio Ambiente Castilla-La-Mancha

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Comunidad Autónoma de Castilla-La-Mancha
Reforestation and implementation of more effective measures to prevent forest fire, mitigation of soil erosion and regeneration of natural habitat.
The Bank’s project will co-finance selected actions in Castilla-La Mancha’s Campañas de Prevencion y Extinción de Incendios Forestales 2008-2013 and the Plan de Restauracion del Rodenal (Guadalajara), including reforestation, purchase of fire-fighting equipment, undertaking of engineering works, implementation of forest management techniques to minimise fire risk, and improvement of technical expertise.
The project, an investment loan covering regional campaigns to improve forest fire-fighting and facilitate recovery of burned areas, is expected to deliver multiple environmental benefits. These include improved forest ecosystem health, increased greenhouse gas sequestration and contribution to nature protection objectives.
The promoter is a public entity and therefore subject to procurement procedures which should comply with directive 2004/18/EG.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.