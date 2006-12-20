Microcred II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Participation in the capital increase of MicroCred. MicroCred is a microfinance investment company sponsored by Planet Finance, an international microfinance group with operations in more than 60 countries. MicroCred’s investment objective is to achieve a commercially acceptable return in the microfinance area, and a social return through the deployment of equity or convertible debt to new microfinance institutions (MFIs) or financial institutions providing financial services to microentrepreneurs in developing countries. Since its creation in 2005, MicroCred has created six microfinance banks and non bank financial institutions in Madagascar, Senegal, Mexico China, Nigeria and Côte d’Ivoire. In the next years, MicroCred intends to grow its portfolio in Africa, the Middle East, China and Latin America with the ultimate goal of 15 investments by 2015.
This operation aims to meet the objectives of the Cotonou Agreement for the eradication of poverty by supporting the improvement in the quality, availability and accessibility of financial services and the development of modern financial institutions and sustainable microfinance operations.
The strategic objectives that will be achieved through this operation are:
- Creation of new Greenfield investments in Africa;
- Support of the private sector, both directly and indirectly, by investing through MicroCred in MFIs;
- Provision of credit to micro and small enterprises through MFIs created by MicroCred.
Environmental analysis according to guidelines acceptable to the Bank will be part of the due diligence process in the appraisal of investee companies.
Not applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.