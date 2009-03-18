ENERGY EFFICIENT CAR COMPONENTS (RSFF)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the promoter’s RDI (Research, Development and Innovation) expenditures, focusing on the two main business areas: (i) car interior components; and (ii) electrical systems for passenger cars.
The project supports the development of new materials and production technologies that are expected to result in weight reduction of interior components by up to 30 percent, and also minimising the use of petroleum-based plastics by up to 20 percent. The planned investments in efficient electrical networks and engine management systems are similarly expected to reduce the overall environmental impact. The project therefore qualifies under the Bank’s European Clean Transport Facility (ECTF). The project would also be fully eligible under RSFF (EC window to be confirmed).
The project concerns investments in research and development that will be carried out in existing facilities already authorised. An EIA is therefore not required by EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directive 97/11/EC. Overall, the project is expected to have a positive impact on the environment, as the targeted innovations focus on weight and power management optimisation, that will improve the fuel efficiency of vehicles and therefore contribute to CO2 emission reduction.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Loan foreseen under the European Clean Transport Facility (ECTF)
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.