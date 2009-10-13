Skoda RDI & Production Investments

Übersicht
The project concerns the modernisation of the promoter’s production facilities in the Czech Republic and several strategic RDI investments, comprising (i) selected projects linked to the development of a new model, (ii) capital expenditures related to a new production line and tooling investments; (iii) development and adaptation of powertrain technology across the promoter’s range of current and future models in order to comply with upcoming emission legislation; and (iv) the reduction of emissions and improvements to fuel efficiency by optimising vehicle layout and introducing energy saving and recuperation measures. The investments will mainly be made at the promoter’s headquarters in Mlada Boleslav.
Reduction of fuel consumption and emissions, as well as enhancement of overall energy efficiency of the company’s vehicles.
The project concerns investments in research and development that will be carried out in existing facilities already authorised, as well as some capital expenditure. Whether an EIA is required by EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directive 97/11/EC will be verified by the Bank’s services during appraisal.
The promoter is a private company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.