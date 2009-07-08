Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EVN GAS PIPELINES IN LOWER AUSTRIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 125.000.000 €
Energie : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/06/2010 : 125.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Juli 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/06/2010
20080773
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Natural Gas Pipelines in Lower Austria
EVN AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million.
EUR 250 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction and operation of two high pressure natural gas pipeline sections of 120 km and 147 km respectively in the Federal State of Lower Austria.

Replacement and extension of gas transmission pipelines is necessary to maintain and improve the standards of service and safety in the network and to provide for growth in demand.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

According to national legislation, the project falls under Annex II requiring the promoter to apply for environmental determination, allowing the competent authority to decide whether an EIA is required. The project consists of 2 separate sections of 120 km (Südschiene) and 147 km (Westschiene) respectively. For the first section, the promoter has submitted an environmental study to the Austrian authorities who have declared that no EIA is required. For the second section, the procedure for environmental determination still has to be completed. The Bank will review environmental issues in line with its guidelines during appraisal.

As a majority state owned utility company, the promoter has confirmed that it will tender works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by procurement Directive 2004/17/EC, including the publication in Official Journal of EC where appropriate. Detailed procedures applied by the promoter will be reviewed during the appraisal.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen