Asturias Prestamo Marco

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project is a multi-sector framework loan that will finance a 2008-2011 investment programme supporting the implementation of the Agreement for Competitiveness, Employment and Welfare of Asturias of January 2008. The project comprises small and medium-sized investment schemes in transport (urban transport, roads and ports), sanitation and drainage, health, education, ICT, culture and cultural heritage, administration, urban renewal and environment.
The selected investments support the implementation of the ACEBA - Agreement for Competitiveness, Employment and Welfare of Asturias, which is in line with the targets defined at the European, national and regional levels for the convergence regions The Project will also contribute to the balanced development of the region in areas where the European Union has common policies or has defined a common interest, including knowledge economy, protection of the environment and sustainable communities, in accordance and pursuing the objectives established by article 267 of the EC Treaty, particularly its paragraphs (a) and (c).
The project’s compliance with all applicable EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.
Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with EU Directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.