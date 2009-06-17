SANIDAD VALENCIA

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Comunidad Valenciana
The ongoing health development and infrastructure plan of the Autonomous Region of Valencia involves the completion of a number of small health infrastructure investments, as well as a major investment in Valencia General University Hospital over the period between 2009 and 2012. The programme includes:
- The creation of 43 new primary health care centres appropriately located across the Region and the rehabilitation and extension of 18 others;
- The construction of five new small hospitals and the rehabilitation and extension of 11 others;
- The replacement of the Valencia General University Hospital (Hospital La Fe), which is currently being rebuilt on a Greenfield site and expected to be complete in 2010.
Located in a phasing-in region of Spain, the project is eligible under the convergence objective; as a health project, it responds to the Environmental priority objective under “sustainable communities” (health). As a result of the development of Valencia General University Hospital’s clinical education and research role, the project is also expected to respond to the Bank’s Knowledge Economy objective. The proportion of the project attributable to the Knowledge Economy objective will be explored during appraisal.
Health facilities are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify the EIA screening decision of the Competent Authority during appraisal.
Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with EU Directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.