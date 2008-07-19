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EFG EUROBANK LOAN FOR SMES I

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 250.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/04/2009 : 50.000.000 €
2/04/2009 : 200.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Januar 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/04/2009
20080719
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EFG Eurobank Loan for SMEs I
EFG Eurobank Ergasias S.A. and
EFG Eurobank Ergasias Leasing S.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

EIB Loan for SMEs.

To enhance the prospects for economic growth and employment in Greece through the provision of long-term financing (including via lease financing) for small/medium scale projects undertaken by small and medium-sized enterprises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All investment financed under the proposed loan will be required to comply with the relevant legal framework in Greece and to be acceptable in environmental term to EIB, in line, as appropriate, with EU environmental policy and legislation.

EIB’s standard procurement guidelines applicable to SME Loans will apply.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen